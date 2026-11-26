Marco Palestra in estate è stato molto vicino a trasferirsi all’Inter. Alla fine, l’esterno italiano ha scelto il Chelsea e si è trasferito così in Premier League. Matteo Moretto ha risposto così sul canale YouTube di Fabrizio Romano alle domande sull’esterno:

“Ritorno di Palestra in Italia? Ho letto e notato i rumors su Palestra accostato all’Italia. In realtà non c’è assolutamente nessun tipo di problema per Palestra al Chelsea. Ha giocato due volte di fila da titolare, ma il club inglese non pensa minimamente a lasciar partire Palestra. Xabi Alonso lo stima molto, poi vedremo quale sarà il suo percorso, ma il Chelsea crede in Palestra e nulla fa pensare a un ritorno di Palestra in Italia”.