Anche Pietro Accardi, nuovo direttore sportivo del Cagliari, a Sky Sport fa chiarezza sulla situazione delle ultime ore legata a Seba Esposito.

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"Cinema mediatico su Seba Esposito, sappiamo che qualsiasi notizia viene amplificata con i social. La realtà dei fatti è che è concentrato sul Cagliari, ha già concentrato di avere grande attaccamento alla maglia. Ciò che succederà da qui a fine mercato lo scopriremo.

Rinnovo? Ha un contratto di 4 anni, ci crediamo molto in lui, ci credono la società e l’allenatore che ha un rapporto favoloso col giocatore. Può essere uno di quei giocatori attenzionati dal nuovo ct Mancini. Crediamo possa continuare qui a Cagliari questo percorso e consacrarsi", le parole del ds rossoblù.