Primi contatti avviati per il rinnovo dell'ex attaccante nerazzurro dopo voci su una rottura tra club ed entourage del giocatore

Eva A. Provenzano
fratelli esposito (2)

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Tra il Cagliari e Sebastiano Esposito c’è una situazione da risolvere legata al contratto del giocatore. È quanto spiegano su Skysport spiegando che al termine della scorsa stagione, dopo le numerose richieste, l’agente dell'ex nerazzurro aveva richiesto un rinnovo importante per l’attaccante.
Esposito
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Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Nella serata di domenica 26 luglio, c'è stato un primo confronto per arrivare all’adeguamento del contratto richiesto dopo i primi momenti di tensione, sottolineano dal canale satellitare. Le parti potrebbero aggiornarsi nuovamente oggi, come sottolinea invece l'Unione Sarda. Intanto il giocatore questa mattina si è allenato regolarmente con i compagni agli ordini di Pisacane, nel primo dei due allenamenti quotidiani. (Fonte: Skysport e Unione Sarda)
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