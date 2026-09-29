Il gol di Frattesi arriva su una ribattuta, prima di lui era ci era arrivato Kodoye, difensore della Fiorentina, che qualche minuto con un'azione simile arriva di nuovo davanti al portiere avversario e stavolta segna. Prima ci sono scambi veloci e fraseggi tra punte e centrocampisti con Esposito pronto a fare da sponda e a liberare il compagno. È uno schema. "Un neofita del calcio potrebbe ipotizzare che Mancini ci abbia lavorato almeno un annetto, su questo schema da appalusi. Non è così", scrive La Stampa sui gol dell'Italia contro la Turchia.

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Delle indicazioni di Mancini ha parlato pure Frattesi: «Mancio prima di entrare in campo mi ha detto: 'Mi raccomando sulla ribattuta" e il mister di gol qualcosa sa (ride.ndr) quindi è andato bene il consiglio, ecco. Gli dirò solo che i consigli che vengono da lui non sono mai detti a caso. Speriamo me ne dia uno anche alla prossima, vediamo se riusciamo».

Genuinità Frattesi

E a proposito di schemi, il centrocampista della Lazio ha anche raccontato dell'aneddoto diche, ormai da tradizione, asciuga la palla per battere meglio il fallo laterale. Un'ammissione dell'ex Inter che dimostra la sua innata spontaneità: «L'ho visto che stava ad asciugà sta palla con l'asciugamano e mi sono chiesto 'Mo che fa?'. E invece c'era lo schema. Non me ne ero accorto negli spogliatoi, l'ho visto asciugare la palla con l'asciugamano. Non me ne ero accorto negli spogliatoi ma era uno schema da fare, poi a Seba è rimbalzata male la palla altrimenti poteva andare anche in porto. Quindi ce la teniamo ecco».