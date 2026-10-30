Attenzione al possibile ritorno in Serie A di Simone Inzaghi. A parlarne è Lele Adani a Viva el Futbol e nel discorso si è inserito anche Antonio Cassano.

Adani: “Il popolo Juve vuole solo un nome? Non c’è dubbio su quello. Ma la prima cosa rispetto alla chiamata di Conte se perde col Napoli, sai qual è? L’esonero di Spalletti. Per mettere chi? Questo è un ragionamento che facciamo qui, che si fa in società, nelle sedi di mercato. Il popolo, se la Juve perde in casa col Napoli, vuole che Spalletti sia sollevato dall’incarico. La verità è questa. Se non arrivasse Conte, per me il nome è Paulo Sousa. Ma c’è anche Didier Deschamps”.

Cassano: “Per me l’unica persona che mi viene in mente è Stefano Pioli”.

Ventola: “Mi piace il nome di Paulo Sousa per la Juventus”.

Cassano: “Conte rivoluziona tutto e lo vorrebbero, ma la vedo complicata… Solo se gli promettono 200 milioni sul mercato a gennaio. Deschamps è un selezionatore, Sousa è un bel nome, ma l’unico che può dare ordine e tranquillità per me è Pioli. Montella? Mi piace Vincenzo”.

Adani: “E c’è un altro nome per chiudere. Una cosa seria, occhio. Più seria di quanto pensate. Auguriamo a Spalletti di rimanere e avere successi. Però attenzione, attenzione: se non ora, tra qualche mese, a Simone Inzaghi”.

Cassano: “Inzaghi è andato in Arabia Saudita e torna in Italia, perfetto. Se prendono lui non cambia niente, si continua coi disastri. Non serve Inzaghi per rivoluzionare, ha perso 3 campionati su 4 con la squadra più forte. Se vai, vai su Conte. Non prendi in considerazione Inzaghi. Ma se lo hai detto Lele, vuol dire che qualche informazione l’avrai”.