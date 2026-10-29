Gli aggiornamenti di Fabrizio Romano sulla panchina della Juventus. Ko pesante contro il Genoa e prestazione da dimenticare per i bianconeri: ecco le ultime dal canale YouTube in italiano di Fabrizio Romano appunto.

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“La notizia della serata riguarda la sconfitta della Juventus contro il Genoa. Una situazione tanto, troppo altalenante quella della squadra di Luciano Spalletti. Lo stesso allenatore ha chiesto scusa ai tifosi, sembra il minimo. Terribile prestazione col Genoa, i primi 3 mesi sono stati tutti sull’altalena. La Juve sta decisamente viaggiando al di sotto delle aspettative. E lato società ha sempre dimostrato fiducia totale nei confronti di Spalletti.

Tutti alla Juve hanno scelto di dare tempo a Spalletti anche senza contattare altri allenatori, anche dopo la Lazio. Quella sconfitta 3-0 è stata pesantissima. Nonostante queste prestazioni ha sempre mostrato fiducia a Spalletti sia in pubblico che in privato, l’allenatore è stato rassicurato.

Adesso si entra in una fase delicata, diversa. La fiducia della Juve non è mai stata in discussione, la strada presa è stata questa e ormai da settimane, ma così è dura accettare la situazione. Significa che alla prossima c’è il Napoli, le tempistiche non sempre aiutano a valutare anche un eventuale cambio di allenatori e questo vale per tutti. Si gioca ogni 3 giorni, il ritmo raramente consente cambiamenti. Ma la sosta si avvicina. La fiducia fino a oggi è stata intatta, ma la Juve anche a livello dirigenziale non è assolutamente contenta. Il castello può scricchiolare se non c’è un cambio passo.

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Antonio Conte e la Juve? L’unico piccolo update che posso darvi su Conte in generale è che il Manchester United in questo momento non sta avanzando. Carrick è confermato per ora fino al Chelsea, ma l’allenatore è confermato. La situazione lì traballa forte, ma in questo momento con Antonio Conte è un discorso che non sta decollando. Nulla di avanzato, di vicino, di concreto. Oggi il nome di Antonio Conte non è così vicino al Man United”.