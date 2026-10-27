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Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha svelato un aneddoto che riguarda la Serie A ed Harry Kane, proclamato ieri Pallone d'Oro 2026:

"A proposito di Harry Kane e del mercato, vi volevo raccontare una storia che riguarda il Livorno. La squadra italiana più vicina, in passato, a prendere Harry Kane è stata proprio il Livorno. Kane andava in giro in prestito dal Tottenham, cercava spazio e minutaggio, aveva segnato qualche gol col Leicester in Championship e il Livorno era in Serie A con Spinelli presidente. Il Livorno ci aveva provato davvero, aveva formulato un'offerta ufficiale, scritta, per prendere il ragazzo in prestito con diritto di riscatto.

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Un tentativo concreto del Livorno di portare un giovane in Serie A. Era un prestito con diritto di riscatto fissato a 500mila euro. Perché una cifra così bassa? Perché Kane, ad inizio carriera, non era considerato un fenomeno ma ha saputo sporcarsi le mani, non ha mai avuto paura di scendere di categoria per dimostrare il suo valore. Il Livorno ci aveva provato, poi c'è stata la scelta di non procedere da parte del giocatore e del club. All'epoca, da giornalista ricordo le chiacchierate con Spinelli, ci stava davvero provando. Poi il Livorno prende Emeghara al posto di Kane"