Un clamoroso no di Antonio Conte è già arrivato dopo l'addio al Napoli: così Fabrizio Romano ha parlato delle possibilità sul tavolo dell'allenatore.

Alessandro Cosattini
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Un clamoroso no di Antonio Conte è già arrivato dopo l'addio al Napoli. Lo ha svelato Fabrizio Romano, che sul suo canale YouTube ha parlato così di presente e futuro del tecnico ex Inter, attualmente senza una panchina.

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"Conte, se avesse voluto andare a prendere altri progetti anche all'estero, avrebbe avuto assolutamente la possibilità di farlo. L'Al Ahli l'ha contattato, offrendo uno stipendio che non c'entra nulla con il nostro calcio, e Conte ha rifiutato. È stato anche accostato al Fenerbahçe, ma oggi non risulta che Antonio Conte abbia voglia di fare questo tipo di esperienza. Quindi sicuramente Conte aspetta il progetto giusto", ha detto Romano.

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