Jeff Ekhator ha trovato il suo primo gol con la maglia della Juventus in Europa League contro l'Omonia Nicosia: ecco cosa ne pensa Sandro Sabatini
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Jeff Ekhator ha trovato il suo primo gol con la maglia della Juventus in Europa League contro l'Omonia Nicosia. L'attaccante ex Genoa sta trovando spazio dopo una prima fase di stagione condizionata dagli infortuni.
Sandro Sabatini, intervenuto su Youtube nel podcast Scontro diretto, ha parlato così proprio di Ekhator ma anche di Sorloth. LEGGI QUI
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