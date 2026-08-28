Da Skysport arriva l'aggiornamento sull'ex attaccante dell'Inter che si appresta a firmare il suo contratto con i neroverdi

Eva A. Provenzano
esposito strappati i numeri

VIDEO / Inter, Esposito riuscirà a imporsi anche quando Lautaro e Thuram saranno al top?

E' stata un'estate molto particolare per l'ex attaccante dell'Inter, Sebastiano Esposito. La mancata intesa sulle condizioni economiche sul rinnovo con il Cagliari (prossima rivale dei nerazzurri di Chivu in campionato), che lo ha riscattato dall'Inter, hanno portato alla rottura del calciatore con la società guidata dal presidente Giulini. Il giocatore ha quindi deciso di intraprendere una nuova avventura e ha accettato la proposta del Sassuolo.
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Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Il club neroverde ha ceduto, un altro ex Inter, Andrea Pinamonti alla Lazio e ha deciso di puntare su Sebastiano che questa mattina è arrivato al centro Mapei di Olgiate dove svolgerà le visite mediche prima della firma con il club emiliano dove arriva in prestito. L'Inter comunque monitora il fratello di Pio: ha una percentuale sulla futura rivendita del ragazzo. (Fonte: Skysport.it)
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