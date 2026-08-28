Da Skysport arriva l'aggiornamento sull'ex attaccante dell'Inter che si appresta a firmare il suo contratto con i neroverdi
VIDEO / Inter, Esposito riuscirà a imporsi anche quando Lautaro e Thuram saranno al top?
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