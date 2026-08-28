In attesa di Cagliari-Inter, arriva il buongiorno dell'Inter da Appiano. Dai social nerazzurri le immagini di inizio allenamento e una domanda ai giocatori nerazzurri: chi ha segnato nell'ultima gara giocata in casa della squadra sarda?

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Tra Bisseck che risponde "Io non c'ero, io non c'ero" e Dimarco che indovina col dettaglio ("Lautaro nel primo tempo e Pio nel secondo") arriva la disanima di capitan Lautaro. "Chi ha segnato? Lautaro Javier Martinez su assist di Bastoni e poi ha segnato Pio Esposito e ha fatto l'assist, dopo una giornata 'maravigliosa' Federico Dimarco". Bastoni in dubbio: "Ha segnato Pio e poi io? No, io ho fatto assist e ha segnato Lauti". Esatto.

Come va con la memoria? 🧐 pic.twitter.com/maVTz78Ivp — Inter ⭐⭐ (@Inter) August 28, 2026

Domenica sera alle 20.45 prima trasferta nerazzurra e i due attaccanti potrebbero partire dal primo minuto ancora insieme come successo nella prima gara di campionato, vinta 4 a 1, a San Siro.