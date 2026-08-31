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In passato il laterale del Genoa Norton-Cuffy è stato anche nel mirino dell'Inter. Ora lascia i rossoblù ma rimane nel campionato italiano, come sottolinea Sky Sport:

Getty Images

Non si ferma il mercato del Venezia. A sorpresa, il club sta cercando di chiudere per Norton Cuffy dal Genoa. La trattativa è in stato avanzato. Operazione da 14 milioni di euro più il cartellino di Sagrado che farebbe il percorso inverso.