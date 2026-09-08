Ha concluso la sua esperienza nel campionato libero ed è un parametro zero. Negli ultimi giorni del mercato ci aveva pensato anche la Fiorentina, poi la pista si è raffreddata e ora tornano le voci, pure queste si erano già sentite, sulla Juve.

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Marcelo Brozovic potrebbe tornare a giocare in Italia e dopo la maglia dell'Inter potrebbe ancora, anche a mercato chiuso e proprio perché non ha contratto, sbarcare a Torino.

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Lo scrive Tancredi Palmeri in un post su X spiegando che ci sono delle difficoltà nella rosa della Juve dovute ad alcuni infortuni.

Yildiz fuori fino a dicembre, Locatelli e Thuram fino a gennaio.



Non mi stupirei la Juventus chiudesse per Brozovic — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) September 8, 2026

"Yildiz fuori fino a dicembre, Locatelli e Thuram fino a gennaio. Non mi stupirei la Juventus chiudesse per Brozovic", scrive nel suo post il giornalista di Sportitalia rimettendo in moto le voci di un ritorno in Italia del centrocampista croato.