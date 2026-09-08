Tre infortunati nel centrocampo della Juve: Yildiz out fino a dicembre, Thuram e Locatelli fino a gennaio. I bianconeri potrebbero tornare sul mercato
VIDEO / Palmeri e la gag con Mourinho: gli regala un irrigatore in conferenza stampa
Ha concluso la sua esperienza nel campionato libero ed è un parametro zero. Negli ultimi giorni del mercato ci aveva pensato anche la Fiorentina, poi la pista si è raffreddata e ora tornano le voci, pure queste si erano già sentite, sulla Juve.
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Marcelo Brozovic potrebbe tornare a giocare in Italia e dopo la maglia dell'Inter potrebbe ancora, anche a mercato chiuso e proprio perché non ha contratto, sbarcare a Torino.
Lo scrive Tancredi Palmeri in un post su X spiegando che ci sono delle difficoltà nella rosa della Juve dovute ad alcuni infortuni.
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