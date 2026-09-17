Il difensore classe 2004 ha prolungato il suo accordo con il club emiliano

Fabio Alampi
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L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver prolungato il contratto del calciatore Simone Cinquegrano fino al 30 giugno 2032.

La società augura a Simone un grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera in neroverde.

(sassuolocalcio.it)

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