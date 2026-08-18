VIDEO / Dimarco, Pio Esposito e Vicario esultano dopo il rigore della Bosnia

La notizia era nell'aria ma è arrivata anche l'ufficialità: Guglielmo Vicario è il nuovo portiere della Juventus. "Nuovo arrivo in casa bianconera: Guglielmo Vicario passa dal Tottenham alla Juventus in prestito fino al 30 giugno 2027.

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Portiere classe 1996, Vicario è cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, prima di indossare le maglie di Venezia, Perugia, Cagliari ed Empoli, con cui ha raccolto 69 presenze in Serie A - dopo l’esordio nella massima serie fatto con la squadra sarda - affermandosi così come uno dei migliori portieri del campionato.

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Dal 2023 il passaggio al Tottenham, con cui ha giocato 117 partite, conquistando anche l’Europa League 2024/25, prima di questa nuova avventura alla Juventus.

Benvenuto in bianconero, Guglielmo!", si legge sul sito del club bianconero. Operazione in prestito con diritto di riscatto a 8 mln più di 2 di bonus.