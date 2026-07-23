Zaniolo ha firmato con l'Udinese il prolungamento di contratto con adeguamento fino al 2029. Il calciatore era stato riscattato dal Galatasaray dopo un anno in prestito ma il suo stipendio non era adeguato alle sue richieste. Dopo una trattativa, durata qualche settimana, con voci che parlavano di un possibile addio, è arrivato l'annuncio del club friuliano. Accordo trovato.

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L'ex giocatore ha così scritto un post per annunciare la firma e anche per mettere un punto a tutte le speculazioni sul suo conto.

Fonte: Udinese.it

"Questa maglia, questi colori, questa gente", ha scritto il giocatore con due cuoricini bianconeri. "In questi giorni si è parlato molto della trattativa per il mio rinnovo, spesso con molte imprecisioni. Ma una cosa è certa: il mio rispetto per l’Udinese e per i suoi tifosi non è mai stato in discussione", si legge nel post condiviso sulla bacheca di Instagram.

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Ora arriva una nuova stagione e si parte dai buoni propositi: "Quest’anno voglio dimostrarlo ancora di più, sul campo, ogni giorno. Forza Udinese!", ha sottolineato ancora il calciatore per condividere la sua felicità per l'accordo trovato e la permanenza a Udine.