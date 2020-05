Gds – Mertens, si aspetta il sì finale: Inter pronta a chiudere. Con un’arma calata da tempo

Nella giornata di ieri è rimbalzata in diversi media la notizia della chiusura dell’affare Dries Mertens da parte dell’Inter. Non è ancora finita, secondo quanto risulta a La Gazzetta dello Sport, ma i nerazzurri sono molto avanti nella corsa e aspettano solo il sì decisivo: “Già a gennaio Marotta e Ausilio si erano informati su Dries, poi il suo rinnovo con il club di Aurelio De Laurentiis sembrava molto vicino. Ora riecco l’assalto, con un’arma in più già calata da tempo: Romelu Lukaku in versione sponsor. I due centravanti, compagni di nazionale, sono molto amici e il numero 9 nerazzurro sta spingendo non poco per potere giocare con Dries anche nell’Inter.

Con Lautaro che potrebbe da un momento all’altro dire sì al Barcellona e Alexis Sanchez destinato a rientrare a Manchester dopo il prestito, Mertens sarebbe il giocatore ideale per iniziare a riassestare l’attacco di Conte: il belga, che ha compiuto 33 anni il 6 maggio, ha l’esperienza che l’allenatore cerca e nei pensieri di Antonio dovrebbe fare quello che quest’anno non è riuscito a Sanchez, alternativa top a Lukaku-Lautaro soltanto sulla carta. Dries al Napoli guadagna 5 milioni a stagione, ora vuole firmare l’ultimo contratto pesante della carriera: chiede un accordo di due anni con un ingaggio identico a oggi, tempi e cifre non spaventano l’Inter. Che è pronta a fare il passo decisivo non appena ci sarà la rottura col Napoli”.