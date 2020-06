Moses, c’è una decisione forte. Sanchez, l’Inter ha chiara l’idea per il prossimo anno

L’Inter ha due casi importanti da risolvere: quelli legati al futuro di Victor Moses e Alexis Sanchez. L’idea del club è ovviamente quella di prolungare il prestito dei due giocatori fino a fine agosto, ma si sta incontrando qualche difficoltà. E Tuttosport spiega il perché: “Particolarmente delicata la trattativa con il Manchester United per proseguire il matrimonio con il Niño Maravilla fino al 30 agosto. Questo per un paio di motivi concatenati. Il primo è legato al fatto che gli inglesi contribuiscono per due terzi al suo stipendio (che pesa più di un milione al mese, essendo il suo ingaggio pari a 15 milioni a stagione), il secondo è legato alla volontà dell’Inter di ottenere il rinnovo del prestito anche per la prossima stagione, visto che Conte lo ritiene il giocatore ideale come terza punta in organico. L’Inter sta parlando pure con il Chelsea per Moses. Anche se nel caso del nigeriano è stato già deciso di non riscattare il cartellino previo pagamento di 12 milioni al club di Stamford Bridge“, si legge.