Secondo quanto riportato da Marca il primo obiettivo dell'ex allenatore nerazzurro è rinforzare la difesa e per questo ci sarebbero due nomi sul tavolo del Real

"Florentino Pérez ha già iniziato a costruire il nuovo progetto del Real Madrid. Dopo il ritorno di Endrick e in attesa del completamento del riacquisto di Nico Paz per 9 milioni di euro, il club continua a lavorare a un profondo rinnovamento della rosa sotto la supervisione di José Mourinho . Tuttavia, prima di pensare a grandi nomi, il tecnico portoghese ha ben chiara la sua priorità: ripristinare la solidità difensiva che per anni è stata una delle caratteristiche distintive della squadra. Sebbene la mancanza di creatività a centrocampo rimanga un problema, Mourinho ritiene che il vero problema del Real Madrid risieda molto più vicino alla propria porta. I numeri confermano questa preoccupazione", si legge su Marca . 50 gol subiti in 55 gare danno ragione all'ex allenatore nerazzurro.

L'allenatore ha richiesto l'arrivo di un secondo difensore centrale di alto livello e di un terzino sinistro titolare. Gvardiol e Calafiori sono giocatori molto apprezzati dal tecnico, che desidera una difesa in grado di adattarsi a diversi scenari, spiega ancora il giornale spagnolo. Perez ha annunciato gli arrivi di Konaté e Dumfries e ha annunciato anche un colpo da 150 mln a centrocampo, ma prima di pensare a quello Mou vuole pensare alla difesa.