Il primo obiettivo di Mourinhoal Real? Farne una squadra solida in difesa. Così Marca parla di quello che sarà il nuovo allenatore della squadra madrilena. L'ex allenatore nerazzurro, secondo quanto riporta il quotidiano sportivo spagnolo, prima ancora di pensare alla creatività del centrocampo vuole sistemare la retroguardia.
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In Spagna – Mou, prima del colpo da 150 mln vuole rinforzare la difesa. Un obiettivo è italiano
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"Florentino Pérez ha già iniziato a costruire il nuovo progetto del Real Madrid. Dopo il ritorno di Endrick e in attesa del completamento del riacquisto di Nico Paz per 9 milioni di euro, il club continua a lavorare a un profondo rinnovamento della rosa sotto la supervisione di José Mourinho. Tuttavia, prima di pensare a grandi nomi, il tecnico portoghese ha ben chiara la sua priorità: ripristinare la solidità difensiva che per anni è stata una delle caratteristiche distintive della squadra. Sebbene la mancanza di creatività a centrocampo rimanga un problema, Mourinho ritiene che il vero problema del Real Madrid risieda molto più vicino alla propria porta. I numeri confermano questa preoccupazione", si legge su Marca. 50 gol subiti in 55 gare danno ragione all'ex allenatore nerazzurro.
L'allenatore ha richiesto l'arrivo di un secondo difensore centrale di alto livello e di un terzino sinistro titolare. Gvardiol e Calafiori sono giocatori molto apprezzati dal tecnico, che desidera una difesa in grado di adattarsi a diversi scenari, spiega ancora il giornale spagnolo. Perez ha annunciato gli arrivi di Konaté e Dumfries e ha annunciato anche un colpo da 150 mln a centrocampo, ma prima di pensare a quello Mou vuole pensare alla difesa.
(Fonte: Marca.com)
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