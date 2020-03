Musso come vice-Handanovic: la mossa dell’Inter che potrebbe portare al sì dell’Udinese

Juan Musso è stato finora una delle rivelazioni del campionato di Serie A: il portiere dell’Udinese, al suo secondo anno in Italia, ha dimostrato grandi doti e pare pronto al salto di qualità. L’Inter, da tempo, lo monitora ma in estate potrebbe anche affondare il colpo. E le parole dell’agente non fanno altro che confermare l’interesse dei nerazzurri.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’addio ormai sicuro di Padelli libera un posto come vice-Handanovic e mai come quest’anno l’Inter ha avvertito la necessità di avere un secondo portiere di assoluta garanzia, visto l’infortunio dell’estremo difensore sloveno. Ma quale sarebbero i contenuti dell’affare? Secondo il quotidiano romano, c’è una variabile da considerare: Radu, ora in prestito al Parma, potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per Musso, abbassando il prezzo-base del cartellino che, ad ora, parte da 20 milioni.