Nandez, ottimismo Inter. “Si tratta col Cagliari sul prestito oneroso. E Satriano…”

Matteo Pifferi

In casa Inter cresce l'attesa per capire l'evoluzione della trattativa con il Cagliari per Nandez. Simone Inzaghi si aspetta rinforzi dopo la partenza di Hakimi il centrocampista uruguayano è il nome caldo. "La trattativa per Nandez va avanti spedita ed è possibile immaginarsi anche accelerata per il weekend", spiega La Gazzetta dello Sport. Nandez ha chiesto e ottenuto tre giorni di vacanza in più e questo potrebbe essere sufficiente ad evitargli di tornare in Sardegna e di approdare subito all'Inter.

Nandez-Inter, i dettagli

Stando alla Rosea, Inter e Nandez hanno un'intesa sulla base di un quadriennale a 3 mln netti a stagione mentre i nerazzurri discutono sul Cagliari sull'entità del prestito oneroso, con diritto di riscatto. Giulini vorrebbe almeno 5 mln subito, l'Inter invece punta alla metà. "Per Nandez, serve pazientare ancora un po’, ma tutti i segnali portano all’ottimismo. Tra l’altro, il Cagliari ha fatto capire all’Inter di essere anche interessato a Satriano, il talentino classe 2001 che sta impressionando Inzaghi in questa prima parte di preparazione", spiega La Gazzetta dello Sport anche se l'Inter ha deciso di tenerlo ancora un po' ad Appiano in attesa di nuovi sviluppi.