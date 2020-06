Mercato, per Marotta ora c’è l’occasione che vuole da tempo. “Inter pronta a pagare la clausola”

Lorenzo Pellegrini è da tempo un pallino dell’ad dell’Inter Beppe Marotta, che ora può prenderlo per davvero. La Roma non vive infatti un momento positivo a livello finanziario e il classe ’96 può entrare tra le cessioni eccellenti per regolare i conti. E l’interesse del club nerazzurro è confermato dal Corriere della Sera: “Pellegrini ha la Roma come prima opzione, ma non ci sono stati sviluppi per il rinnovo di contratto con eliminazione della clausola da 30 milioni, pagabile in due rate, e per l’adeguamento dell’ingaggio. A 2 milioni netti, Pellegrini guadagna meno di Dzeko (quasi 7), Pastore (4,2), Mkhitaryan, Florenzi, Kalinic, Kolarov, Pau Lopez, Smalling, Perotti, Spinazzola e Veretout (3), Zappacosta, Fazio (2,5), Juan Jesus (2,2). Paris SG, Borussia Dortmund ma anche Inter sono pronti a pagare la clausola, che per la Roma sarebbe un’importante plusvalenza”, si legge.