Sky – L’agente di Pellegrini a Trigoria, il ragazzo aspetta un segnale. L’Inter c’è

L’agente di Lorenzo Pellegrini è stato a Trigoria oggi. Petrachi, ds giallorosso, nei giorni scorsi ha parlato della volontà del giocatore di rimanere a Roma. Della visita dell’agente nel centro sportivo giallorosso ha raccontato Skysport.

Paolo Assogna ha riferito: “Bisognerà mettere sul tavolo qualcosa di concreto oltre alla volontà del giocatore. Il suo cartellino può essere acquistato con una clausola rescissoria di 30 mln, pagabili in due rate. Il suo cartellino è quindi comprabile. C’è un percorso da fare fino al 2022, quando scadrà il contratto. La presenza di Pocetta a Trigoria non indica comunque che sia urgente una trattativa. Il calciatore però percepisce due mln, non ha uno stipendio da top player e si aspetta da qui ai prossimi mesi un segno di concretezza sul prolugamento. Per certo su di lui ci sono tre club: Borussia Dortmund, Inter e PSG”.

(Fonte: SS24)