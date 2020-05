Panorama – Icardi-Psg, in arrivo a Milano le carte. Che plusvalenza per l’Inter

Ad un passo dalla permanenza al PSG. Mauro Icardi sta per chiudere anche l’ultima parentesi della sua storia con l’Inter perché il club parigino e i nerazzurri stanno trovando l’accordo per il riscatto del giocatore. Panorama conferma: “I francesi sono pronti ad inviare le carte, dopo mesi di trattative ci siamo”. Secondo il settimanale, da quanto si legge nella sua versione online, sono state diverse le offerte arrivate sul tavolo dei dirigenti nerazzurri. Leonardo avrebbe prima proposto 35 mln di euro più un paio di giocatori come contropartite.

L’offerta è stata subito spedita al mittente e il dirigente brasiliano ha dovuto alzare il tiro. 55 mln + 5 di bonus, questa la cifra con la quale si chiuderà il riscatto dell’argentino. Mancano le firme e si limano i dettagli sui bonus che l’Inter vuole raggiungere facilmente. “Con questa operazione l’Inter si libera di un problema di spogliatoio ma soprattutto fa un affare economico decisivo: una plusvalenza da 58 mln con la quale sistemare il bilancio 2019-2020. E ci saranno anche risorse da investire sul mercato. Sul primo obiettivo per il centrocampo, per esempio: Tonali”, si legge nello stesso articolo.

(fonte: panorama.it)