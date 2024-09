Maurizio Sarri vuole tornare presto ad allenare e aspetta la Serie A in particolare. Così Alfredo Pedullà ha aggiornato oggi sul futuro dell'allenatore toscano: "Maurizio Sarri ha voglia di tornare presto in pista. E negli ultimi giorni ci sono stati sondaggi dall’estero, anche da posti lontani, che lui per il momento non ha preso in considerazione. La scorsa estate aveva detto no al Panathinaikos e non solo. La sua priorità resta quella di aspettare la Serie A, aspettando le prossime evoluzioni (compresa quella del Milan).