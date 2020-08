Inter, Perisic ha detto cosa vuole. Ma occhio alla sorpresa: “Marotta fa sapere che Conte…”

L’Inter è in finale di Europa League, Ivan Perisic, suo tesserato, in quella di Champions League con il Bayern Monaco. Ma che ne sarà dell’esterno croato? Tuttosport illustra lo scenario sul futuro dell’ex 44 nerazzurro, non escludendo sorprese: “Il Bayern ha fatto scadere l’opzione per il diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Per Perisic, il club tedesco vuole investire una cifra non superiore ai 12 milioni. L’attaccante croato ha giocato una stagione da protagonista: ha segnato 4 reti e realizzato 6 assist in Bundesliga, tre reti e tre assist in Champions, un gol e un altro assist in Coppa di Germania.

Per questo vuole restare al Bayern, non vorrebbe rientrare in nerazzurro. Ma l’Inter per parola di Marotta ha fatto sapere che Conte lo rivorrebbe con sé, nella sua prossima Inter, nel caso non si trovasse un nuovo soddisfacente accordo. Verità o semplice strategia per il club nerazzurro, i soldi provenienti dal Bayern servono per realizzare una plusvalenza. A bilancio Perisic vale 6.5 milioni. Una cessione, anche a 12 milioni, permetterebbe così all’Inter di chiudere un’operazione in positivo”.