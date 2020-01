Matteo Politano torna a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche, questa volta per conto del Napoli. Sfumata l’operazione tra Inter e Roma, il mercato invernale ha trovato una nuova destinazione per il giocatore ex Sassuolo. Dodici giorni dopo Matteo è quindi tornato nella clinica romana e sta eseguendo i test medici prima di diventare un giocatore di Gennaro Gattuso.