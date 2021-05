Porta Inter, piano deciso: “C’è un nome su tutti e il club non lo nasconde”

Questa la scelta dell'Inter sul futuro della porta: affiancare ad Handanovic un portiere di pari livello

La questione portiere sarà una priorità in sede di mercato. Samir Handanovic va per i 38 anni nel 2022 ed è chiaro come all'Inter serva al più presto il suo successore. E il piano in viale della Liberazione sembra chiaro, spiega La Gazzetta dello Sport: "Mettere vicino ad Handanovic un portiere alla stessa altezza. L’obiettivo non è tanto creare concorrenza, quanto preparare l’avvicendamento in un ruolo nel quale per nove campionati non c’è mai stata discussione. In quest’ottica il portiere perfetto, per età, è Juan Musso dell’Udinese. All’Inter lo stimano e non lo nascondono: va trovata la formula giusta, magari con contropartite. Non semplice. Forse lo è di più arrivare a Marco Silvestri del Verona, che però ha una carta d’identità meno accattivante per il discorso di cui sopra. Nel dubbio, sarebbe buona cosa chiedere un consiglio in casa: Handa ha dimostrato di intendersene".