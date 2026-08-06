Il Real Madrid non si ferma al colpo super Diomandé. Il club spagnolo ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Vinicius Junior.

Il brasiliano ha firmato un nuovo accordo che lo lega al Real fino al 30 giugno 2032, come annunciato nel comunicato pubblicato sui canali ufficiali del club madrileno.

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"Real Madrid C. F. e Vinicius Jr. hanno concordato l'aggiornamento del contratto del nostro giocatore, che rimane legato al club fino al 30 giugno 2032.

Vinicius Jr. ha raggiunto il Real Madrid a luglio 2018, all'età di 18 anni. Nelle sue otto stagioni difendendo la nostra maglia, ha giocato 375 partite, segnando 128 gol e vincendo 14 titoli: 2 Champions League, 3 Coppe del Mondo, 2 UEFA Super Cup, 3 League, 1 Copa del Rey e 3 Supercoppe di Spagna. La sua contribuzione a tutti questi titoli è stata fondamentale a causa della sua gioco, assist, e gol, inclusi quelli che ha segnato nelle ultime due finali della Champions League vinte dal Real Madrid: la 14ª (Parigi, 2022) e la 15ª (Londra, 2024).

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Durante questa fase con il Real Madrid, Vinicius ha vinto il premio FIFA Best Player 2024, è stato nominato il Golden Ball della FIFA Intercontinental Cup 2024, Best Player della Champions League 2023-2024, Golden Ball della Coppe del Mondo 2022, e Best Young Player della Champions League 2021-2022, 2022-2023, e 2023-2024.

È stato incluso anche nella FIFA World XI (2024), due volte nella FIFA FIFPro World11 (2023 e 2024), e tre volte nella Best Team della Champions League 2021-2022, 2022-2023, e 2023-2024.

Vinicius Jr. è diventato uno dei giocatori più importanti di uno dei periodi più di successo nella nostra storia".