Mercato, all’Inter serve denaro. Nainggolan? “Proprio per questo non è detto che…”

L’eliminazione dai gironi della Champions League, oltre ad essere un fallimento sportivo, rappresenta una mazzata anche a livello economico. L’Inter necessita infatti, come chiunque vista la crisi economica, di liquidità e questa può soltanto arrivare dal mercato di gennaio con qualche cessione illustre. E Radja Nainggolan, scrive Il Giorno, può essere uno dei papabili: “Non è mai partito da titolare quest’anno ed è destinato a vivere una nuova telenovela di mercato a gennaio. È probabile che il Cagliari ci riprovi per il belga, già due volte in passato in maglia rossoblu, ma l’Inter ha bisogno di incassare denari per il proprio mercato e non è detto che ceda il passo alle richieste del presidente Giulini“.