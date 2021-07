Non solo Lautaro, Repubblica: “A Simeone piace moltissimo un giocatore Inter”

Un'indiscrezione di mercato che riguarda un giocatore nerazzurro lanciata dal quotidiano

Il CholoSimeone pazzo di un giocatore dell’Inter… che non è Lautaro Martinez. L’apprezzamento per il Toro è noto e non è mutato, ma l’allenatore dell’Atletico Madrid ha messo nel mirino anche un altro calciatore nerazzurro. Come svelato da La Repubblica, “a Simeone piace moltissimo Stefan de Vrij. L’Atletico Madrid e alcune big di Premier League hanno inserito nei loro progetti di mercato il difensore dell’Inter”, si legge. La società nerazzurra lo valuta almeno 40 milioni di euro.