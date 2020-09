SM: “Skriniar, ok al Tottenham: ecco la distanza. E l’Inter finanzia gli acquisti di Kanté e…”

Continua il forte pressing del Tottenham per portare a Londra Milan Skriniar. Secondo quanto riporta SportMediaset, il giocatore avrebbe dato il suo ok a Mourinho e sarebbe leggermente più vicino agli Spurs. La cessione dello slovacco dovrebbe finanziare l’acquisto di N’Golo Kanté, che Conte considera imprescindibile per la sua Inter: la differenza tra i 38 milioni offerti dagli Spurs e i 60 richiesti da Marotta e Ausilio è sensibile, ma c’è ottimismo. Per sostituire Skriniar, invece, l’opzione migliore sembra essere Chris Smalling, più economico di Milenkovic e più affidabile di Kabak.