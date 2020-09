Sportitalia: “Inter, per Skriniar ci vogliono 60 mln. Milenkovic costa 50. E occhio a un’idea”

I riflettori del mercato sono tutti Milan Skriniar. Il difensore slovacco è infatti corteggiato dal Tottenham, che in queste ore è a Milano per convincere il giocatore a partire. Spiega Sportitalia: “Per Skriniar ci vuole un’offerta irrinunciabile, di 60 milioni che ad oggi il Tottenham non ha fatto. Skriniar vuole restare a Milano, l’Inter non lo ritiene incedibile e aspetta offerte. La Fiorentina non valuta Milenkovic 40 milioni, ma 50 per evitare che le pretendenti si avvicinino: l’idea della Viola è infatti quella di resistere e tenerlo. E occhio all’opzione Chris Smalling: può diventare un’opzione dell’ultimo minuto nel caso in cui la Roma non affondasse. L’inglese piace infatti molto a Conte. I nerazzurri sono poi interessati ad un esterno sinistro mancino di piede: in quel ruolo è stato provato anche Perisic, ma il club vorrebbe trovare un mancino”.