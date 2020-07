Sky – Hakimi ha firmato, sta all’Inter decidere quando annunciarlo. E Tonali si farà

Ieri è stato, in casa Inter, il giorno di Achraf Hakimi. Il terzino ha sostenuto le visite mediche e ha firmato il contratto con i nerazzurri, ma il club ancora non lo ha annunciato. Ed è subito nata un po’ di paura tra i tifosi, ma Sky Sport tranquillizza tutti. Non c’è nessun problema – afferma l’emittente -, il giocatore ha firmato, così come i due club: sta all’Inter decidere quando annunciarlo. Per Sandro Tonali i contatti proseguono: il giocatore ha l’accordo e telefonicamente l’Inter sta andando avanti con Cellino. “Va trovata la quadratura giusta, ma alla fine si troverà”, afferma Gianluca Di Marzio.