Sky – Tonali, l’Inter non ha fretta: contatti continui. Il prezzo? Marotta ha intenzione di…

E’ Sandro Tonali l’obiettivo principale dell’Inter per rinforzare il centrocampo della prossima stagione. Secondo quanto riporta Sky Sport, non c’è stata un’accelerazione, ma l’Inter non ha fretta: le richieste di Cellino sono alte. Ci sono contatti telefonici continui tra l’Inter e l’agente del giocatore. Il club lo ha individuato come l’obiettivo del presente e del futuro: il problema è la distanza tra la domanda e l’offerta. L’Inter ha intenzione di spendere meno di 50 milioni, facendo un’operazione costruita come per Sensi e Barella o con qualche contropartita. L’Inter deve tenere sotto controllo la situazione, la cosa importante sarà il contatto ufficiale tra le due società. L’esterno, invece, è una delle richieste di Conte: sarà fatta una valutazione.