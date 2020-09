Inter, con Vidal accordo da 6 mln a stagione. Ma non solo: “In arrivo il secondo rinforzo”

Continua incessante il pressing dell’Inter nei confronti di Arturo Vidal. Secondo quanto riporta SportMediaset, tra il cileno e il club nerazzurro c’è già l’accordo biennale a 6 milioni a stagione, ma manca quello con il Barcellona per liberarlo gratuitamente, opzione preferita dall’Inter. L’agente è al lavoro, ma probabilmente ci vorrà un indennizzo per i blaugrana, che non hanno intenzione di liberarlo gratis. Il secondo rinforzo sarà Aleksandar Kolarov, che ha accettato la proposta dell’Inter di un anno di contratto più opzione da 3 mln più bonus: 1.5 mln alla Roma, l’accordo è ormai ad un passo, conclude l’emittente.