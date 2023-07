Zazzaroni: “Lukaku infedele: due no all’Al Hilal perché ha un accordo con la Juve”

"La chiave dell’operazione Big Rom-Juve, dicevo, è Vlahovic; la variabile, Lukaku l’incostante, capace di spettacolari professioni d’amore eterno per i colori che indossa ma anche di improvvise e spiazzanti infedeltà. Per dire, un giorno rifiuta il trasferimento in Arabia e il giorno dopo chiede a Brozovic di unirsi a lui per formare un pacchetto più prezioso e costoso da presentare al l’Al-Hilal. Un importante uomo-mercato della Premier mi spiegava ieri che «Lukaku si fa male spesso», un male che gli ha comunque permesso di muovere, con una serie di trasferimenti, oltre 330 milioni e guadagnarne una sessantina"