EDICOLA CDS – Lukaku, sono i giorni decisivi: la Juve addosso

Settimana cruciale per la cessione di André Onana. L’Inter si prepara a salutare il portiere, pronto a trasferirsi al Manchester United. I dirigenti sono concentrati sul doppio colpo tra i pali, ma soprattutto sul ritorno a titolo definitivo di Romelu Lukaku. C’è spazio anche per il mercato nerazzurro sul Corriere dello Sport in edicola lunedì 9 luglio.