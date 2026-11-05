Il 3 novembre il suo Shakthar ha perso contro lo Sporting Lisbona uno a zero. Ai suoi mancherebbe un rigore secondo quanto poi ha detto in conferenza stampa Arda Turan, allenatore della squadra ucraina che è anche nel girone dell'Inter e che hanno subito contro i nerazzurri una sconfitta a San Siro.

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«Sappiamo tutti che c'era un calcio di rigore, lo sanno anche loro. Ma gli arbitri italiani a mio parere pensano di sapere tutto. Mi fa male in qualsiasi modo la si guardi. Penso che dovrebbero vergognarsi. Sto cercando di indirizzare queste emozioni negative al campo, dove mi trovo meglio. Alla fine il nostro lavoro è proprio questo, fare il massimo quando siamo in campo». Gli arbitri italiani della partita erano Chiffi e Di Bello.