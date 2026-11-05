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È andata in archivio la quarta giornata di League Phase della Champions League e l'UEFA, come di consueto, ha pubblicato la top 11 della due giorni europea.

Nella formazione tipo c'è un giocatore dell'Inter e si tratta di Yann Bisseck, autore di un grande gol che ha aperto le danze dei nerazzurri contro il Feyenoord. A completare la difesa ci sono Jorgensen (LASK), Gabriel (Arsenal) e Brown (Fenerbahce) mentre in porta c'è un altro ex Inter, ossia Yann Sommer, ora al Bruges nonostante non sia stato impeccabile in occasione del gol del momentaneo pareggio del PSV.

A centrocampo presenti Gabri Veiga (Porto), Fabian Ruiz (PSG) ed Enzo Fernandez (Manchester City) mentre in attacco spazio a Douvikas (Como), Botheim (Viking) e Batrakov (Galatasaray)