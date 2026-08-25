Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Dopo l'esordio vincente in campionato si avvicina sempre di più anche il momento di scoprire il cammino europeo dell'Inter nella nuova stagione. La nuova edizione della UEFA Champions League verrà svelata giovedì 27 agosto alle ore 18:00 a Montecarlo, dove si terrà il sorteggio della League Phase 2026/27.

Si tratta della terza edizione in cui la massima competizione europea sarà strutturata con il formato del girone unico, inaugurato nella stagione 2024/25. Le 36 squadre qualificate saranno inseriti in un'unica classifica, dando vita alla League Phase.

Getty Images

L'Inter ha conquistato l'accesso alla prima fase della competizione con la vittoria dello Scudetto 2025/26: per il nono anno consecutivo i nerazzurri saranno protagonisti in Champions League. Sono 29 le squadre già qualificate alla Fase Campionato della UEFA Champions League: nel corso di questa settimana si aggiungeranno le sette squadre vincitrici dei playoff.

UCL 2026/27: LE SQUADRE

Le 36 squadre partecipanti saranno suddivise in quattro fasce in base al proprio ranking per coefficienti.

Bayern Monaco (GER)

Real Madrid (ESP)

Paris Saint-Germain (FRA)

Liverpool (ENG)

INTER (ITA)

Manchester City (ENG)

Arsenal (ENG)

Barcellona (ESP)

Atletico Madrid (ESP)

Borussia Dortmund (GER)

Roma (ITA)

Sporting Lisbona (POR)

Aston Villa (ENG)

Porto (POR)

Manchester United (ENG)

Club Brugge (BEL)

Real Betis (ESP)

PSV Eindhoven (NED)

Feyenoord (NED)

Lille (FRA)

Napoli (ITA)

RB Lipsia (GER)

Villarreal (ESP)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Galatasaray (TUR)

Slavia Praga (CZE)

Stoccarda (GER)

Como (ITA)

Lens (FRA)

Getty Images

PLAYOFF

Mercoledì 26 agosto

LEAGUE PHASE

LE DATE

Martedì 25 agostoSabah (AZE) - Hapoel Beer Sheva (ISR), ore 18:45 (andata 1-2)Bodø/Glimt (NOR) - NEC Nijmegen (NED), ore 21:00 (andata 3-1)LASK (AUT) - Celtic (SCO), ore 21:00 (andata 0-3)AEK (GRE) - Levski Sofia (BUL), ore 21:00 (andata 0-0)Lione (FRA) - Olympiacos (GRE), ore 21:00 (andata 1-1)Viking (NOR) - Dinamo Zagabria (CRO), ore 21:00 (andata 2-2)Celje (SLO) - Slovan Bratislava (SVK), ore 21:00 (andata 1-1)Le squadre giocheranno otto partite contro otto squadre diverse, 4 in casa e 4 in trasferta. I risultati andranno a comporre una classifica unica, che riguarda tutte e 36 le squadre: le prime 8 accederanno direttamente agli ottavi di finale; le squadre che si posizioneranno tra il 9° e il 24° posto disputeranno un turno in più per raggiungere gli ottavi; le altre saranno eliminate.La prima giornata della fase a girone unico della competizione si terrà tra l'8 e il 10 settembre 2026, mentre l'ottava e ultima giornata della League Phase sarà il 27 gennaio 2027. Il calendario della UEFA Champions League con le date e gli orari delle partite sarà comunicato entro sabato 29 agosto.

Ecco tutte le date della fase a girone unico della prossima UEFA Champions League:

1ª giornata League Phase UCL: 8-9-10 settembre 2026

2ª giornata League Phase UCL: 13-14 ottobre 2026

3ª giornata League Phase UCL: 20-21 ottobre 2026

4ª giornata League Phase UCL: 3-4 novembre 2026

5ª giornata League Phase UCL: 24-25 novembre 2026

6ª giornata League Phase UCL: 8-9 dicembre 2026

7ª giornata League Phase UCL: 19-20 gennaio 2027

8ª giornata League Phase UCL: 27 gennaio 2027

Dopo gli spareggi, che verranno giocati il 16-17 febbraio (andata) e 23-24 febbraio (ritorno), ci sarà l'ultimo sorteggio, quello che decreterà gli accoppiamenti degli ottavi di finale e del resto del tabellone.

Spareggi: 16-17 febbraio (andata) e 23-24 febbraio (ritorno)

Ottavi di finale: 9-10 marzo (andata) e 16-17 marzo (ritorno)

Quarti di finale: 6-7 aprile (andata) e 13-14 aprile (ritorno)

Semifinali: 27-28 aprile (andata) e 4-5 maggio (ritorno)

Finale: sabato 5 giugno

La finale della UEFA Champions League 2026/27 si giocherà sabato 5 giugno all'Estadio Metropolitano di Madrid.