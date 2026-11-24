Il Como ha battuto 1-0 l'AEK Atene nella quinta giornata della fase campionato di Champions League. Pari del Napoli sul campo del City
VIDEO / De Bruyne ai giornalisti italiani: "Non avete diritti su mia vita privata. E il mercato..."
Il Como ha battuto 1-0 l'AEK Atene nella quinta giornata della fase campionato di Champions League. Di Milla al 12' della ripresa il gol decisivo. Al 29' del primo tempo Da Cunha ha calciato a lato un rigore. L'altra italiana impegnata questa sera, il Napoli, ottiene un ottimo punto in trasferta contro il Manchester City.
La squadra di Allegri passa in vantaggio con Hojlund, ma viene ripresa 12 minuti dopo da Bouaddi. I partenopei si riportano avanti con Lang ma Cherki a 5' dalla fine trova il gol del definitivo 2-2.
GLI ALTRI RISULTATI E CLASSIFICA
- Bodo/Glimt 1-0 LASK
- Galatasaray 1-0 Aston Villa
- Arsenal 1-1 Dortmund
- Como 1-0 AEK
- Feyenoord 0-1 FC Porto
- Manchester City 2-2 Napoli
- RB Lipsia 3-1 Lens
- Real Madrid 5-1 PSV
- Slovan Bratislava 0-2 Betis
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultima ora
Inter-Stoccarda, la probabile: Thuram-Lautaro? Chivu ha deciso! Un solo dubbio
Mercato Inter
Il River irrompe su Palacios: trattative avanzate con l'Inter, i dettagli. Il giocatore...
Ultima ora
Rivoluzione Coppa Italia: Inter e Inter U23 potrebbero affrontarsi in finale. Il documento
News Primavera
Lo Stoccarda celebra l'Inter: «Una fabbrica di titoli». E indica un nerazzurro dal grande futuro
Ultima ora
Bussate, Gip archivia: distrutto caso Doveri-Inter. "Fondazione Jdentità bianconera nulla può pretendere"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti