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Dopo la brutta sconfitta nel derby, l'Inter torna su e ottiene una vittoria importante contro il Feyenoord nella corsa agli ottavi di finale di Champions League. Questa l'analisi del Corriere dello Sport:

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"È tornata l’Inter da corsa e da Champions. Una tripletta per sbancare Rotterdam, rialzarsi dopo il ko nel derby con il Milan e riprendere il cammino europeo. È un bel passo avanti. Chivu non molla, deve recuperare altro terreno, ma l’ingresso tra le prime otto resta possibile. Gol di Bisseck, Pio Esposito e Zielinski. Partita dominata e chiusa in meno di un’ora. Ammutoliti i cinquantamila olandesi raccolti nella celebre “vasca” del De Kuip, mai così silenziosi. I giovani del Feyenoord si sono arresi presto, quasi senza combattere. Troppa differenza. La musica Champions ha risvegliato una squadra che nel campionato italiano ha bisogno di prendere uno schiaffo per reagire e cominciare a giocare."

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"Questa volta i giocatori di Chivu si sono dimostrati feroci e determinati dal primo minuto. Buone notizie per il ct Mancini. Bene Barella e Dimarco, la crescita di Pio Esposito. Se il giovane centravanti dell’Inter è una piacevole conferma per il modo in cui finalizza e apre il gioco da pivot, la vera novità è Spence, tra i migliori in campo con Zielinski e Carlos Augusto. L’inglese sta cominciando a sgretolare i rimpianti per l’addio di Dumfries e completa un mosaico a cui serve come il pane un appoggio sicuro sulla fascia destra. È pericoloso, sa determinare, non solo correre e coprire".

(Fonte: Corriere dello Sport)