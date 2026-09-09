È stata pur sempre una sconfitta anche se è maturata in un contesto come quello del Bernabeu, contro una squadra, il Real, o comunque un gruppo di giocatori, che fa paura solo a leggere la formazione su carta. Ma l'Inter di Chivu a Madrid ha provato a fare la sua partita. Difficile fare un commento diverso per tutte le occasioni avute e sprecate e per la mole di gioco creata. Al di là di quanto brava sia stata la squadra di Mourinho a ripartire e infilare la squadra nerazzurra approfittando di due errori clamorosi. La vittoria del Real è meritata.

Getty Images

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Il dato sull'Inter

94% - Along with having 21 shots, Internazionale completed 94% of their passes in tonight's game.



That's the highest completion rate by any team in a UEFA Champions League match against Real Madrid (on record since 2003-04).



Stressful. pic.twitter.com/2lOH0tjJkG — OptaJoe (@OptaJoe) September 8, 2026

Ma c'è un dato che fa pensare appunto al coraggio dimostrato dai nerazzurri che non si sono nascosti e hanno fatto il loro a Madrid. 21 tiri fatti, dice Opta, e con loro la squadra di Chivu ha completato il 94% dei passaggi fatti. "Ed è il tasso di completamento più alto di qualsiasi squadra in una partita di UEFA Champions League contro il Real Madrid (nei dati registrati dal 2003-04)", spiega il profilo di dati statistici.