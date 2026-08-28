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Lars Ricken, amministratore delegato del Borussia Dortmund, ai canali ufficiali del club tedesco ha commentato il sorteggio della prima fase di Champions League: "Sono partite interessanti che non vediamo l'ora di affrontare. Con Inter, Villarreal e Bodø/Glimt, ritroveremo tre avversari già incontrati la scorsa stagione, mentre allo stesso tempo ci attendono AEK Atene e Sabah, squadre contro cui non abbiamo mai giocato prima. Questo aumenta sicuramente l'interesse, soprattutto perché abbiamo un conto in sospeso con Inter e Bodø dopo la scorsa stagione. Il nostro obiettivo minimo è raggiungere gli ottavi di finale, idealmente ci riusciremo in queste otto partite".