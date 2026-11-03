Prima volta in Champions League per il Third Kit 2026-2027 dell'Inter. In occasione di Feyenoord-Inter di questa sera, i nerazzurri scenderanno in campo con la terza maglia che ha una particolarità:: Nike ha scelto di realizzare le maglie per la competizione europea con un font per nomi e numeri diverso rispetto a quello pensato per le maglie impiegate in Serie A.

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Getty Images

La terza maglia, dunque, prevede due diverse versioni di nomi e numeri: il font classico utilizzato in Serie A e Coppa Italia e una variante dedicata alle gare di UEFA Champions League. Il font speciale è disponibile anche per la personalizzazione delle maglie in vendita su store.inter.it e negli Inter Store.

Inoltre anche questa sera, come era successo in Spagna, nella trasferta di Madrid contro il Real, in conformità alle leggi dell'Olanda, il logo Betsson.Sport non sarà presente sul front della maglia.