VIDEO FCIN1908 / Carlos Augusto: "Contento per la vittoria. Abbiamo dimostrato di avere cuore"

A due giorni dalla sfida di Champions League contro l'Inter, in programma martedÃ¬ sera a Rotterdam, il Feyenoord deve fare i conti con diversi dubbi di formazione. La novitÃ piÃ¹ importante riguarda Jakub Moder, costretto a fermarsi nuovamente dopo essere rientrato da poco da un lungo periodo di inattivitÃ .

Come raccontato dal portale olandese 1908.nl, il centrocampista polacco ha accusato un nuovo problema fisico durante l'allenamento di venerdÃ¬ e non Ã¨ stato convocato per la partita di Eredivisie contro il Fortuna Sittard.

Al momento non sono ancora chiari nÃ© l'entitÃ dell'infortunio nÃ© i tempi di recupero.

«Purtroppo ha avuto un problema durante l'allenamento. Dobbiamo aspettare per capire esattamente cosa abbiaÂ», ha spiegato Giovanni van Bronckhorst ai microfoni di ESPN.

Il tecnico ha sottolineato soprattutto il contraccolpo per il giocatore, reduce da diversi mesi complicati e da una lunga riabilitazione.

«Mentalmente Ã¨ sicuramente un colpoÂ», ha ammesso l'allenatore del Feyenoord.

Anche St. Juste in dubbio

Moder non Ã¨ l'unico giocatore da monitorare in vista dell'Inter.

Jeremiah St. Juste ha saltato la partita contro il Fortuna Sittard dopo il problema accusato contro il PSV. Van Bronckhorst aveva spiegato di sperare in un recupero rapido, senza perÃ² poter garantire la presenza del difensore contro i nerazzurri.

Il rientro potrebbe arrivare proprio martedÃ¬ oppure nella successiva gara contro l'Heerenveen.

Tre giocatori verso il recupero

Arrivano invece segnali piÃ¹ incoraggianti da

Tutti e tre stanno avvicinandosi al ritorno in campo. La partita contro il Fortuna Ã¨ arrivata troppo presto, ma il Feyenoord spera di recuperare almeno una parte degli indisponibili proprio per la Champions League.

In particolare, parlando di Van Persie, Van Bronckhorst ha dichiarato:

«Spero che possa tornare la prossima settimana, contro l'Inter o successivamente contro l'HeerenveenÂ».

Il Feyenoord arriverÃ alla partita europea dopo l'1-1 casalingo contro il Fortuna Sittard. La rifinitura delle prossime ore sarÃ quindi decisiva per capire quali giocatori potranno effettivamente essere a disposizione contro la squadra di Cristian Chivu.

Fonte: 1908.nl / Feyenoord