A Skysport per commentare le partite di Champions League c'era anche Alessandro Florenzi, ex giocatore di Milan e Roma che a proposito della gara dell'Inter in trasferta a Rotterdam contro il Feyenoord, ha detto: "Stasera per l'Inter è una gara dura perché il Feyenoord non perde da tanto in casa. Sapendo che c'è questo piccolo difetto dei nerazzurri partiranno più forte rispetto a quello che fanno solitamente e partono sempre a duemila".

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"In questo deve essere brava la squadra interista che ho visto in difficoltà contro il Milan, anche se come ha detto Chivu i cambi se poteva farli prima li avrebbe fatti prima, ma magari ha pensato ad alcuni giocatori a non rischiarli in campionato, dove ci sono 38 gare, e invece in CL è una gara da dentro o fuori", ha aggiunto l'ex calciatore.

(Fonte: Skysport)