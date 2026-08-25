VIDEO / "I dirigenti dell'Inter hanno già un nome. Chivu vuole uno come..."

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Giovedì 27 agosto alle ore 18:00 si terrà il sorteggio della League Phase della UEFA Champions League 2026/27. L'Inter, che parteciperà alla massima competizione europea per la nona stagione consecutiva, aspetta l'urna di Montecarlo per conoscere il suo cammino nella nuova edizione della massima competizione europea.

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La Fase Campionato vedrà l'Inter impegnata in otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta: i tifosi potranno seguire in diretta il sorteggio della League Phase sui canali ufficiali del Club.

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Il nostro speciale Live UCL League Phase Draw 2026/27 sarà trasmesso in diretta su Inter TV, su inter.it, sull'app ufficiale, sul canale YouTube del Club e sul canale FAST Inter 24/7. La diretta nerazzurra inizierà alle 17:50, per arrivare preparati al meglio all'inizio del sorteggio di Montecarlo. Approfondimenti, analisi tattiche delle squadre che affronteranno l'Inter in Champions League: inoltre, al termine del sorteggio, i tifosi internazionali potranno conoscere meglio il percorso della squadra di Chivu grazie a uno speciale interamente in lingua inglese che sarà disponibile in diretta su YouTube.

I sorteggi saranno inoltre visibili su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e su Amazon Prime.