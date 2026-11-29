Nuovi problemi per Niko Kovac a dieci giorni dalla sfida di Champions League contro l'Inter: c'è un nuovo infortunio nella squadra tedesca.
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Nuovi problemi per Niko Kovac a dieci giorni dalla sfida di Champions League contro l'Inter.
Konstantinos Karetsas, talento greco classe 2007, è stato costretto a lasciare il campo al 39° minuto della partita contro il Bayer Leverkusen dopo un contrasto con Facundo Medina. Al suo posto è entrato Fabio Silva.
Il giovane trequartista, autore dell'assist per il momentaneo vantaggio del Dortmund e del gol decisivo in Champions contro il Betis, aveva già accusato problemi fisici durante questa stagione. La televisione pubblica tedesca WDR segnala anche il disappunto manifestato da Guirassy al momento della sostituzione.
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